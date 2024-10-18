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Куртуа попал в заявку на матч против Сельты

Бельгиец готов сыграть в следующем матче.
Сегодня, 15:57
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Мадридский Реал опубликовал заявку на матч против Сельты в рамках Ла Лиги.

В список доступных на следующий матч игроков попал Тибо Куртуа, который пропускал последние матчи из-за травмы.

В заявке также есть и Андрей Лунин, который последние недели восстанавливался от гастроэнтерита.

Матч Реал - Сельта состоится 19 октября в 22:00 по Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что в руководстве Реала растет уверенность в запуске Суперлиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа

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