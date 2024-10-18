Куртуа попал в заявку на матч против Сельты
Бельгиец готов сыграть в следующем матче.
Мадридский Реал опубликовал заявку на матч против Сельты в рамках Ла Лиги.
В список доступных на следующий матч игроков попал Тибо Куртуа, который пропускал последние матчи из-за травмы.
В заявке также есть и Андрей Лунин, который последние недели восстанавливался от гастроэнтерита.
📋✅ Our squad for the match!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 18, 2024
🆚 @RCCeltaEN#CeltaRealMadrid pic.twitter.com/nh3UKLlEay
Матч Реал - Сельта состоится 19 октября в 22:00 по Киеву.
Напомним, ранее сообщалось, что в руководстве Реала растет уверенность в запуске Суперлиги.
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