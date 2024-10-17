У Реала растет уверенность в удачном запуске Суперлиги

Однако вряд ли удастся запустить турнир следующей осенью.

В Реале все больше уверены в проекте Суперлиги, утверждает Relevo.

Лица, ответственные за запуск проекта, рассчитывают, что нынешние проблемы ФИФА помогут Суперлиге.

Они уверены, что недовольство игроков и тренеров перегруженным календарем можно решить новым турниром.

Суперлига позволит сократить количество матчей, сделав акцент на их зрелищности, что не позволит упасть доходам.

Тем не менее, даже по самым оптимистичным ожиданиям, запуск турнира уже осенью 2025 года считается маловероятным.

Ранее легенда немецкого футбола раскритиковал недовольных календарем.

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