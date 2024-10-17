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Руменигге - о жалобах на календарь: Игроки с агентами сами загнали себя в ловушку

Диалог остался единственніым вариантом.
Сегодня, 15:35
Карл-Хайнц Румменигге / Getty Images
Карл-Хайнц Румменигге / Getty Images

Легенда немецкого футбола Карл-Хайнц Руменигге раскритиковал игроков, жалующихся на календарь.

Экс-футболист уверен, что игроки сами загнали себя в эту ловушку, требуя все большие зарплаты. Единственным выходом остается сесть за стол переговоров.

"Очень интересно, что жалуются игроки из Англии, где у них есть роскошь в виде Кубка лиги и чемпионата с 20 командами.

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Я понимаю эту дискуссию. Но игроки и их агенты сами загнали себя в эту ловушку. Требуя все больших и больших зарплат, они принуждают клубы добывать все больше и больше доходов. И откуда берется этот доход? Через большее количество матчей.

Вот почему я говорю: давайте все заинтересованные стороны сядут вместе и без эмоций обсудят, какие механизмы нам нужны, чтобы вернуть более серьезные и рациональные времена, в том числе и в плане бизнеса", - цитирует Руменигге Bayern & Germany.

Ранее также Пике присоединился к критике календаря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карл-Хайнц Румменигге

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