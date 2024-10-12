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Президент Ла Лиги рассказал, что вместе с АПЛ и FIFpro будет судиться с ФИФА

Готовится жалоба в органы Европейского союза.
Сегодня, 18:29
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что организция, которую он возглавляет вместе с АПЛ и FIFPro (международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) будут подавать иск на ФИФА в органы Европейского союза.

По словам Тебаса, в понедельник, 14 октября, пройдет пресс-конференция, где станет известно больше информации.

"В понедельник мы проведем совместную пресс-конференцию с FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов - прим.), Ла Лигой и английской Премьер-лигой. Мы собираемся пожаловаться на ФИФА в органы Европейского союза за односторонние решения.

Теперь нам придется проглотить новый клубный чемпионат мира, потому что ФИФА так решила. Но ни одна национальная лига с этим не согласна".

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Хавьер также похвалил FIFpro за то, что они поняли, насколько важно отстаивать интересы игроков в условиях повышения количества матчей.

"Хорошо, что в FIFPro поняли, что такое расширение календаря вредит не только тем 300 игрокам, которые играют во всех соревнованиях, но и десяткам тысяч, которые в них не участвуют. Мы не можем организовывать мировой футбол в интересах 300 игроков и 20 клубов. Внутренние чемпионаты страдают от нового формата Лиги чемпионов.

FIFPro осознала, что это важно, и что мы должны защищать эту индустрию на глобальном уровне", - сказал испанский функционер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: fifa fifpro АПЛ Ла Лига

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