Тренер Жироны пожаловался на плотный график команды

Мичел признал, что его подопечные не привыкли так часто играть.

Наставник Жироны Мичел поделился мыслями о неудачном старте команды во всех турнирах.

По словам специалиста, одна из причин может быть в том, что команда имеет необычно плотный график для себя.

"Мы неопытны в таком плане, но настоящее нашего коллектива в том, что мы должны играть каждые три дня.

Мои подопечные жалуются на плотность матчей, но мы думаем о том, что нужно делать, чтобы в каждом матче они играли на максимум своих возможностей и имели как можно меньше нагрузок", - заявил Мичел.

Отметим, что в последнем туре Жирона продолжила серию без побед, сыграв вничью с Сельтой.

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