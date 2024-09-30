Тренер Жироны пожаловался на плотный график команды
Мичел признал, что его подопечные не привыкли так часто играть.
Наставник Жироны Мичел поделился мыслями о неудачном старте команды во всех турнирах.
По словам специалиста, одна из причин может быть в том, что команда имеет необычно плотный график для себя.
"Мы неопытны в таком плане, но настоящее нашего коллектива в том, что мы должны играть каждые три дня.
Мои подопечные жалуются на плотность матчей, но мы думаем о том, что нужно делать, чтобы в каждом матче они играли на максимум своих возможностей и имели как можно меньше нагрузок", - заявил Мичел.
Отметим, что в последнем туре Жирона продолжила серию без побед, сыграв вничью с Сельтой.
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