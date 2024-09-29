iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сельта - Жирона 1:1: обзор матча и результат игры 29.09.2024

Команда украинца не может победить уже на протяжении пяти матчей.
Сегодня, 17:28
Виктор Цыганков и Дамиан Родригес / Getty Images
Виктор Цыганков и Дамиан Родригес / Getty Images

В Виго на Эстадио Балаидос завершиласть встреча Сельті и Жироны в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги.

Виктор Цыганков традиционно оказался в стартовом составе команды Мичела. И несмотря на его неплохую игру, "красно-белые" снова не смогли победить.

Хотя в этот раз они были достаточно близки к этой цели. Под занавес первого тайма каталонцы вышли вперед благодаря голу Янгеля Эрреры.

Но за девять минут до конца основного времени легенда Сельты Яго Аспас лишил команду Цыганкова трех очков - соперникам пришлось довольствоваться ничьей.

После восьми туров Жирона занимает 12-ю строчку в таблице, заработавдевять очков. Сельта же идет девятой, имея на один балл больше.

Читай также: Реал планирует избавиться от одноклубника Лунина уже зимой - Перес и Анчелотти вынесли вердикт испанцу

Статистика матча Сельта - Жирона восьмого тура Ла Лиги

Сельта — Жирона 1:1
Голы: Аспас, 81 -  Эррера, 38

Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 0.65
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 2 - 4
Фолы: 9 - 14

Сельта: Гуаита — Х. Родригес, Домингес, Алонсо — Каррейра (Альварес, 46), Мориба (Сотело, 65), Д. Родригес, Мингеса — Гонсалес (Сведберг, 58), Дуран (Аспас, 65) — Иглесиас (Дувикас, 58)

Жирона: Гассанига — Франсес, Крейчи, Блинд (Лопес, 54), Гутьеррес — Мартин, Ромеу (ван де Бек, 14) — Цыганков, Эррера (Хиль, 72), Данжума (Солис, 72) — Руис (Порту, 72)

Предупреждение: Альварес

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сельта Виго Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

Статьи по теме

Барселона потерпела первое поражение в чемпионате, уступив на выезде Осасуне Барселона потерпела первое поражение в чемпионате, уступив на выезде Осасуне
Облак вышел на пятое место в истории Ла Лиги по количеству "сухих" матчей Облак вышел на пятое место в истории Ла Лиги по количеству "сухих" матчей
Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны против Райо Вальекано в Ла Лиге Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны против Райо Вальекано в Ла Лиге
Жирона не смогла победить в четвертом матче подряд Жирона не смогла победить в четвертом матче подряд
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне
Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс18:59
Президент Top Rank озвучил условие для победы Фьюри над Усиком в реванше
Европа18:51
Возле стадиона Манчестер Юнайтед установили баннер с подколом в сторону Ди Марии
Бокс18:38
"Точно не уходит на пенсию": Промоутер Джошуа сообщил, сколько тот еще собирается выступать
18:03
ЧМ-2024 по футзалу: Украина встретится с Венесуэлой в 1/4 финала
18:02
ЧМ-2024 по футзалу: Бразилия одолела Марокко, Украина сыграет с Венесуэлой в 1/4 финала
18:00
Украина - Венесуэла: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2024 по футзалу
Европа17:55
Довбик прервал свою голевую серию, но Рома все равно обыграла Венецию
Украина17:45
УПЛ: Оболонь обыграла Ингулец, ничья Руха и Колоса, Левый Берег примет Динамо
Украина17:33
Рух и Колос не определили победителя
Европа17:28
Цыганков с Жироной упустили выездную победу над Сельтой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK