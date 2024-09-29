Сельта - Жирона 1:1: обзор матча и результат игры 29.09.2024

Команда украинца не может победить уже на протяжении пяти матчей.

В Виго на Эстадио Балаидос завершиласть встреча Сельті и Жироны в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги.

Виктор Цыганков традиционно оказался в стартовом составе команды Мичела. И несмотря на его неплохую игру, "красно-белые" снова не смогли победить.

Хотя в этот раз они были достаточно близки к этой цели. Под занавес первого тайма каталонцы вышли вперед благодаря голу Янгеля Эрреры.

Но за девять минут до конца основного времени легенда Сельты Яго Аспас лишил команду Цыганкова трех очков - соперникам пришлось довольствоваться ничьей.

После восьми туров Жирона занимает 12-ю строчку в таблице, заработавдевять очков. Сельта же идет девятой, имея на один балл больше.

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Статистика матча Сельта - Жирона восьмого тура Ла Лиги

Сельта — Жирона 1:1

Голы: Аспас, 81 - Эррера, 38

Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 0.65

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 12 - 8

Удары в створ: 2 - 4

Фолы: 9 - 14

Сельта: Гуаита — Х. Родригес, Домингес, Алонсо — Каррейра (Альварес, 46), Мориба (Сотело, 65), Д. Родригес, Мингеса — Гонсалес (Сведберг, 58), Дуран (Аспас, 65) — Иглесиас (Дувикас, 58)

Жирона: Гассанига — Франсес, Крейчи, Блинд (Лопес, 54), Гутьеррес — Мартин, Ромеу (ван де Бек, 14) — Цыганков, Эррера (Хиль, 72), Данжума (Солис, 72) — Руис (Порту, 72)

Предупреждение: Альварес

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