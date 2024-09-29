Реал планирует избавиться от одноклубника Лунина уже зимой - Перес и Анчелотти вынесли вердикт испанцу

Испанский защитник мадридского Реала Хесус Вальехо покинет расположение "сливочных" уже в зимнее трансферное окно. Об этом пишет издание Fichajes.net.

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По сообщению источника, президент "сливочных" Флорентино Перес и главный тренер мадридцев Карло Ачелотти уже приняли решение.

Стоит отметить, что контракт Вальехо с Реалом рассчитан до конца нынешнего сезона, но мадридцы решили раньше попрощаться с испанским защитником.

Напомним, в этой кампании Хесус Вальехо провел 1 матч на клубном уровне (10 игровых минут) и не сумел отличиться результативными действиями.

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