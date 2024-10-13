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Лидер обороны Арсенала отказался от перехода в Реал

Уильям Салиба не планирует уходить из Арсенала.
Сегодня, 13:22
Вильям Салиба / Getty Images
Вильям Салиба / Getty Images

Реал планировал подписать французского защитника Арсенала Уильяма Салиба летом 2025 года, но француз отказался от перехода в королевский клуб.

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По сообщению Fichajes.net, футболист не имеет никаких намерений покидать свой нынешний клуб.

Отмечается, что защитник сборной Франции был главной целью королевского клуба для усиления центра защиты, поэтому теперь руководству "сливочных" придется искать новые варианты на эту позицию.

Напомним, в нынешнем сезоне Салиба провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.

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