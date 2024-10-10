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Перес может бесплатно подписать главную звезду Ливерпуля в Реал - придется выиграть борьбу в ПСЖ

Мохаммед Салах близок к смене клубной прописки.
Сегодня, 08:30
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Египетский вингер Ливерпуля Мохаммед Салах не планирует продлевать контракт с английским клубом. Нынешнее соглашение Салаха с красными завершается летом 2025 года.

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Как сообщает издание FourFourTwo, у Салаха есть как минимум два варианта с продолжением карьеры в топовых европейских клубах.

За ситуацией вокруг полузащитника активно следит президент мадридского Реала Флорентино Перес, который не прочь бесплатно подписать египтянина. Также на Мохамеда претендует французский ПСЖ.

Напомним, Салах стал игроком Ливерпуля в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Мохаммед Салах ФК Реал ФК Ливерпуль

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