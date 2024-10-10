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Футбол

Девушка звезды Реала довела бразильского игрока до слез

Родриго стал "жертвой" своей возлюбленной.
Сегодня, 00:50
Бруна Ротта / Instagram
Бруна Ротта / Instagram

Нападающий Реала Родриго раскрыл детали своей личной жизни.

Футболист встречается с моделью Бруной Роттой.

Девушка бразильца опубликовала видео, на котором она выщипывает брови футболисту. Родриго не смог сдержать эмоций и заплакал.

26-летняя Бруна является фитнес-моделью и часто публикует контент из спортзала.

Ранее сообщалось, что Ванду Нару поймали за поцелуем с известным певцом после разрыва с Икарди.

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