Девушка звезды Реала довела бразильского игрока до слез

Родриго стал "жертвой" своей возлюбленной.

Нападающий Реала Родриго раскрыл детали своей личной жизни.

Футболист встречается с моделью Бруной Роттой.

Девушка бразильца опубликовала видео, на котором она выщипывает брови футболисту. Родриго не смог сдержать эмоций и заплакал.

🇧🇷😅 Estilista de lujo para Rodrygo: su pareja pic.twitter.com/zH2al1iygY — Diario Olé (@DiarioOle) October 7, 2024

26-летняя Бруна является фитнес-моделью и часто публикует контент из спортзала.

Ранее сообщалось, что Ванду Нару поймали за поцелуем с известным певцом после разрыва с Икарди.

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