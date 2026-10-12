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Умер чемпион мира, одержавший 42 победы нокаутом

Вильфредо Гомес, завоевавший титулы в трех весовых категориях, скончался в возрасте 69 лет.
Сегодня, 20:00       Автор: Сергей Носенко
Вильфредо Гомес (справа) в 1984 году / Getty Images
Вильфредо Гомес (справа) в 1984 году / Getty Images

В последние две недели жизни Вильфредо Гомес находился в больнице из-за проблем с дыханием, сообщило информационное агентство EFE. Ранее сын боксера обращался к болельщикам с просьбой молиться за отца.

Вильфредо Гомес считался одним из самых выдающихся боксеров в истории Пуэрто-Рико. За профессиональную карьеру он провел 48 поединков, одержал 44 победы, потерпел три поражения и один бой завершил вничью. 42 победы пуэрториканец одержал нокаутом.

В 1974 году Гомес стал чемпионом мира по любительскому боксу, завоевав золотую медаль на первенстве в Гаване. В профессионалах он выиграл чемпионские пояса во втором легчайшем, полулегком и втором полулегком дивизионах. В 1995 году пуэрториканца включили в Международный зал боксерской славы.

Одним из главных достижений Гомеса стала серия из 17 подряд защит титула чемпиона мира, завершившихся нокаутом. Этот рекорд он установил во втором легчайшем весе. Среди его наиболее известных побед — досрочный успех в бою с мексиканцем Карлосом Сарате, также вошедшим в Международный зал боксерской славы.

Первое поражение в профессиональной карьере Гомес потерпел в сентябре 1981 года от мексиканца Сальвадора Санчеса, который нокаутировал его в восьмом раунде. Позже пуэрториканец продолжил выступления и завоевал титулы еще в двух весовых категориях.

Боксерский мир продолжает жить, и недавно стало известно, что британец получил шанс побить россиянина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пуэрто-рико гомес

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