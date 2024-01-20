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Реал подпишет футболиста экзотической национальности

Жереми де Леон станет всего вторым представителем Пуэрто-Рико в истории клуба.
Сегодня, 16:07
Жереми де Леон / Instagram.com/10jeremyandre
Жереми де Леон / Instagram.com/10jeremyandre

Мадридский Реал усилится молодым талантливым вингером.

Как сообщает Фабрицио Романо, в стан "сливочных" переберется Жереми де Леон из Кастельона. Сперва 19-летний игрок будет выступать за молодежную команду клуба.

Контракт будет действителен до лета 2026 года. Финансовые детали на данный момент остаются неизвестными.

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Отмечается, что у де Леона были предложения от еще двух клубов Ла Лиги, но он хотел перейти только в Реал Мадрид.

Стоит сказать, что Жереми станет лишь вторым игроком из Пуэрто-Рико, который будет выступать за столичный гранд. Первым был Эдуардо Ордоньез, игравший за Реал с 1926 по 1927 годы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал пуэрто-рико

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