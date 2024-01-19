Челси может попытаться перехватить громкий трансфер мадридского Реала

Лондонский Челси неожиданно проявил интерес с Альфонсо Дэвису, пишет teamtalk.

Канадский защитник, по сообщениям, является основной летней целью для мадридского Реала, однако Челси может вынужденнно включиться в гонку.

Лондонцы неуверенно провели первую половину сезона, а также испытывают проблему с позицией левого защитника.

Из-за недоступности Кукурельи и Чилвелла слева вынужден играть Колвилл, потому Почеттино пытается найти выход.

В текущий момент лондонцы занимаются исходящими трансферами, но вряд ли им удасться собрать досточную сумму в январе. Вероятно, "синие" уже летом будут пытаться опередить Реал.

Ранее также сообщалось, что МЮ лидирует в гонке за молодого таланта.

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