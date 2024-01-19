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МЮ лидирует в гонке за новым шведским талантом

Лукас Бергвалл готов отказать Барселоне ради перехода к манкунианцам.
Сегодня, 18:55
Лукас Бергвалл / Getty Images
Лукас Бергвалл / Getty Images

Манчестер Юнайтед лидирует в гонке за 17-летним Лукасом Бергваллом, пишет teamtalk.

Шведский хавбек громко заявил о себе в прошлом сезоне и стал целью для европейских грандов.

Как минимум Барселона, Боруссия и Айнтрахт внимательно следят за игроком, но наибольшие шансы его подписать у МЮ,

В 14 лет Лукас проходил просмотр в клубе и остался под большим впечталением, также он дважды тренировался в Каррингтоне и не против присоединится к английскому клубу.

Несмотря на невысокий ценник, Трансфермаркт оценивает Бергвалла в 5 млн евро, МЮ, вероятно, не сможет позволить себе его зимой. Однако полузащитник готов подождать до лета.

Ранее также сообщалось, что Ливепуль включился в гонку за Судаковым.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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