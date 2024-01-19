Ливерпуль может побороться с Ювентусом и Наполи за Судакова

Также в услугах украинца заинтересованы Манчестер Сити и Бавария.

Круг претендентов на украинского полузащитника Георгия Судакова, судя по всему, шире, чем предполагалось.

Как сообщает издание CalcioMercato, в услугах футболиста заинтересован английский Ливерпуль. Мерсисайдцы поддерживают связь с окружением Судакова и готовы побороться с Юве и Наполи за украинца.

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Отмечается, что коллектив Юргена Клоппа пристально следит за прогрессом Георгия еще с лета этого года.

Также интерес к хавбеку приписывается Ман Сити и Баварии, но Ливерпуль якобы прикладывает наибольшее количество усилий, чтобы подписать игрока.

В текущем сезоне Судаков провел 18 матчей, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.

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