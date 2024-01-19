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Палкин рассказал, что Шахтер отклонил многомиллионое предложение по Судакову

Гендир Шахтера не стал раскрывать название клуба, который активно интересовался Георгием.
Сегодня, 15:16
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин дал обширное интервью клубной пресс-службе.

Палкин рассказал, что накануне "горняки" отклонили многомиллионое предложение по Георгию Судакову, а также раскрыл суму трансфера Кевина.

"Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро. А сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 миллионов и дополнительно возможные 3 миллиона бонусами", - заявил функционер.

Отметим, ранее была информация, что итальянский топ-клуб предлагал за Георгия 35 млн евро.

В текущем сезоне Судаков провел 18 матчей, забив 3 гола и отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Сергей Палкин Георгий Судаков

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