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Шахтер объявил о подписании бразильского вингера

Кевина приобрели за серьезные по сегодняшним меркам деньги для украинского футбола.
Сегодня, 14:02
Кевин / shakhtar.com
Кевин / shakhtar.com

Донецкий Шахтер объявил о первом зимнем подписании в текущее окно.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команду перебрался бразильский вингер Кевин. Сумма трансфера составила 15 млн евро.

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21-летний футболист подписал с "горняками" контракт до июня 2029 года. Финансовые детали личного соглашения не сообщаются.

Ранее Кевин выступал в составе Палмейраса, за взрослую команду которого провел 11 матчей, забив 1 гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер кевин

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