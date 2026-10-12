Зверев завершит сезон первой ракеткой мира

Он стал первым теннисистом из Германии, которому удалось закончить год на вершине рейтинга ATP.

Александр Зверев гарантировал себе первое место в итоговом рейтинге ATP по результатам сезона-2026. Это стало известно после того, как испанец Карлос Алькарас неожиданно проиграл бельгийцу Зизу Бергсу в третьем круге турнира Shanghai Masters.

Бергс, занимающий 39-е место в мировом рейтинге, обыграл третью ракетку мира в двух сетах — 7:5, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась чуть больше двух часов. Бельгиец трижды взял подачу соперника и одержал крупнейшую победу в своей карьере.

Поражение лишило Алькараса математических шансов закончить сезон на первом месте.

Еще одним фактором стала травма Янника Синнера. Итальянец, занимавший первую строчку рейтинга, досрочно завершил сезон из-за проблем с коленом. В результате Зверев, который сейчас находится на втором месте, впервые в карьере закончит год лидером мирового тенниса.

29-летний немец станет первым представителем Германии, добившимся этого достижения. Кроме того, он окажется самым возрастным теннисистом, впервые завершившим сезон на вершине рейтинга ATP.

Сам Зверев отметил, что достижение стало для него исполнением мечты, а также вспомнил о работе, проделанной после серьезной травмы голеностопа, полученной в полуфинале Ролан Гаррос в 2022 году.

Напомним, Костюк стала пятой украинкой с 200 неделями в топ-50 рейтинга WTA.

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