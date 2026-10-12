Костюк стала пятой украинкой с 200 неделями в топ-50 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк достигла серьезной отметки.

В обновленном рейтинге WTA спортсменка сохранила десятое место, начав свою пятую неделю в топ-10.

Однако также Костюк проводит свою 201-ю неделю в топ-50 рейтинга, ранее такого результата добивались лишь четыре украинские теннисистки.

Возглавляет этот рейтинг Элина Свитолина (624 недели), а далее идут Леся Цуренко (233), Даяна Ястремская (232) и Алена Бондаренко (227).

Ранее также сообщалось, что Ангелина Калинина продолжила свою неудачную серию.

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