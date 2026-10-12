"Ты — следующий Принц Насим Хамед": легенда бокса растрогал молодого чемпиона

Аддин рассказал в интервью talkSPORT, что однажды получил видеозвонок с незнакомого номера. Когда он увидел на экране самого Хамеда, то не смог скрыть эмоций.

"Я так быстро вскочил, когда увидел, что это Насим звонит мне по FaceTime. Это был один из самых эмоциональных телефонных разговоров в моей жизни", — признался боксер.

По словам Аддина, они обсуждали религию, бокс и личную жизнь. Во время разговора Хамед отметил, что многие бойцы пытались подражать его манере ведения боя, но затем сказал молодому спортсмену слова, которые тот запомнит надолго.

"Сынок, ты — следующий Насим Хамед", — передал Уддин слова легенды.

Боксер признался, что после этого был на седьмом небе от счастья. Он также отметил, что его сравнивали с Хамедом еще во время выступлений на любительском уровне.

"Для меня большая честь, что меня сравнивают с ним. Это заставляет меня стремиться стать лучшей версией самого себя", — добавил Аддин.

Сходство между боксерами отмечают прежде всего из-за яркого и нестандартного стиля ведения боя. Хамед прославился эффектными выходами на ринг, раскованным поведением и зрелищными поединками. За профессиональную карьеру он потерпел лишь одно поражение.

Аддин недавно одержал самую значимую победу в своей карьере, остановив Шона Брюса и завоевав титулы чемпиона Великобритании и Содружества в наилегчайшем весе. Молодой боксер остается непобежденным и теперь намерен добиться успеха на мировом уровне.

Напомним, на днях чемпион мира потерял два пояса после трех нокдаунов.

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