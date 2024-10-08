Ванду Нару поймали за поцелуем с известным певцом после разрыва с Икарди

Модель "вернулась" к роману с музыкальным исполнителем.

Бывшая возлюбленная футболиста Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара стала объектом внимания для СМИ.

Девушке в 2022 году приписывали роман с известным певцом L-Gante, однако модель заявила, что это выдумка, ведь так исполнитель хотел продвигать себя.

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"Мы стали друзьями, но больше не в хороших отношениях. Он заблокировал меня, и все рассказал".

Однако в Twitter начала распространяться фотография, где Ванда Нара целуется с певцом.

📍 Wanda y L-Gante



Después de la ruptura con Icardi, Wanda Nara ha encontrado el apoyo en el cantante L-Gante.



Parece que arreglarse la boca da sus frutos. #Argentina #WandaNara #Lgante pic.twitter.com/hyTCfpLmta — Tendencias de España (@viralenspain) October 8, 2024

Ранее сообщалось, что бывший футболист Шахтера сделал трогательное предложение своей возлюбленной.

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