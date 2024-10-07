Бывший футболист Шахтера сделал трогательное предложение своей возлюбленной

Бывший полузащитник Шахтера Давид Нерес сделал предложение руки и сердца своей девушке.

После матча Наполи - Комо (3:1), в котором Давид забил один из голов, бразильский хавбек провел романтический ужин вместе с возлюбленной.

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"04.10.2024 она сказала да", - написал Нерес, добавив несколько фото с события.

Избранницей Давида стала немецкая модель Кира Винона. Пара состоит в отношениях еще с времен за выступлений бразильца за Аякс (2017-2020). Давид и Кира воспитывают дочь Хоуп Винону Нерес.

Отметим, что за Шахтер Нерес так и не сыграл.

Ранее сообщалось, что звезда Манчестер Юнайтед объявил о том, что станет отцом.

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