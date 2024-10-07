Жена Роналду поделилась фото их сына, на котором заметно что Криштиану-младший фанатеет от игрока МЮ

Сын Криштиану Роналду берет пример не только со своего отца, но и с более молодых футболистов, которые ближе к его поколению.

Жена португальца Джорджина Родригес поделилась фото, на котором Криштиану Роналду-младший выполняет домашнее задание и где можно заметить, кто еще является кумиром парня.

14-летний футболист во время учебы носит футболку Алехандро Гарначо, который выступает за Манчестер Юнайтед.

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Стоит отметить, что кумиром самого Гарначо является как раз Роналду-старший. Алехандро не раз повторял те или иные празднования легендарного нападающего, в том числе, его легендарное "Si".

Также надо сказать, что сын Криштиану выступает на той же позиции, что и отец, защищая цвета академии Ан-Насра.

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