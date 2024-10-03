Огромное полотно: Роналду сфотографировался с фанаткой, которая нарисовала ему картину

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду получил особый подарок.

Одна из фанаток португальского футболиста нарисовала для него картину.

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Криштиану подошел к девушке, которая выкрикивала из толпы, чтобы вручить ему подарок.

Роналду обнял болельщицу, сделал с ней фотографию и забрал картину.

В текущем сезоне португалец провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал две голевые передачи.

Напомним, Криштиану Роналду выпустил новый парфюм под собственным брендом.

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