Discover: Роналду выпустил новый парфюм под собственным брендом
Португалец развивает собственный бренд.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает развивать серию собственных духов.
Известный футболист, который ныне выступает за Ан-Наср, показал новый парфюм. Роналду опубликовал пост на своей странице в Insagram, в котором показал новые духи.
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Парфюм от собственного бренда Cristiano Ronaldo имеет название "Discover".
Цена за духи составляет от 27 до 47 фунтов за флакон.
Напомним, возлюбленная Роналду в эффектных нарядах посетила неделю моды в Париже.
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