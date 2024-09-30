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Discover: Роналду выпустил новый парфюм под собственным брендом

Португалец развивает собственный бренд.
Сегодня, 18:45
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает развивать серию собственных духов.

Известный футболист, который ныне выступает за Ан-Наср, показал новый парфюм. Роналду опубликовал пост на своей странице в Insagram, в котором показал новые духи.

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Парфюм от собственного бренда Cristiano Ronaldo имеет название "Discover".

Цена за духи составляет от 27 до 47 фунтов за флакон.

Напомним, возлюбленная Роналду в эффектных нарядах посетила неделю моды в Париже.

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