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Возлюбленная Роналду в эффектных нарядах посетила неделю моды в Париже

Джорджина Родригес не оставила без внимания грандиозное мероприятие.
Сегодня, 20:45
Джорджина Родригес / Getty Images
Джорджина Родригес / Getty Images

С 23 сентября по 1 октября в Париже проходит традиционная Неделя моды.

Масштабное мероприятие в столице Франции без внимания не оставила и возлюбленная нападающего саудовского Ан-Насра и сборной Португалии Джорджина Родригес, пополнив ряд звездных гостей шоу.

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Для посещения одного из показов девушка выбрала плотно облегающее приталенное серебристое платье.

Соответствующими фото она поделилась у себя в Instagram.

В другой день на Неделе моды в Париже Джорджина появилась на публике в эффектном коротком черном платье.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Ранее возлюбленная Роналду показала отдых с Криштиану в Монако.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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