"Какое волнение": возлюбленная Роналду в открытом платье объявила о премьере третьего сезона своего сериала на Netflix
Джорджина Родригес занимается продвижением своей истории.
Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, сообщила, что вскоре выйдет новый сезон сериала "Я –Джорджина".
Модель опубликовала в своем Instagram видео с подписью “Какое волнение”.
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Девушка предстала перед фанатамив эффектном платье, дабы анонсировать третий сезон сериала.
Отметим, что пост в социальной сети собрал более миллиона лайков и 15 тысяч комментариев.
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