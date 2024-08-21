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Футбол

"Какое волнение": возлюбленная Роналду в открытом платье объявила о премьере третьего сезона своего сериала на Netflix

Джорджина Родригес занимается продвижением своей истории.
Сегодня, 09:55
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, сообщила, что вскоре выйдет новый сезон сериала "Я –Джорджина".

Модель опубликовала в своем Instagram видео с подписью “Какое волнение”. 

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Девушка предстала перед фанатамив эффектном платье, дабы анонсировать третий сезон сериала.

Отметим, что пост в социальной сети собрал более миллиона лайков и 15 тысяч комментариев.

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