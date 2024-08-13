Супруга Месси показала фото с семейного отдыха на роскошной яхте

Звездный аргентинец провел время с семьей.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси наслаждается отдыхом перед возвращением в клубный футбол.

Возлюбленная футболиста Антонелла Рокуццо опубликовала пост в Instagram, в котором показала фотографии с семейного отдыха.

Пара вместе с детьми отдыхала на яхте, весело проводя время.

"Лето и они", — подписала фото Антонелла.

Ранее Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей.

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