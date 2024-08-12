Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей

Новичок Милана Альваро Мората сообщил о том, что расстался со своей супругой Алисой Кампелло.

Футболист сборной Испании сделал пост в Instagram, где рассказал своим подписчиками.

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"После раздумий мы с Алисой решили разойтись. Замечательные отношения взаимного уважения, где мы очень любили и помогали друг другу. Это были замечательные годы, результатом которых стали наши четверо детей. Это, несомненно, лучшее, что мы когда-либо делали.

Поэтому мы просим об уважении и сочувствии. Все, что мы пережили вместе, было невероятным и замечательным опытом".

Отметим, что пару недель назад девушка публиковала фото и видео, где они целуются с Альваро.

Ранее сообщалось, что дочь Зинченко впервые вывела отца на матч.

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