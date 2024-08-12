iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей

Испанец сделал неожиданное заявление.
Сегодня, 19:10
Альваро Мората с семьей / instagram.com/alvaromorata
Альваро Мората с семьей / instagram.com/alvaromorata

Новичок Милана Альваро Мората сообщил о том, что расстался со своей супругой Алисой Кампелло.

Футболист сборной Испании сделал пост в Instagram, где рассказал своим подписчиками.

Читай также: "Выбор сердцем": жена Довбика трогательно поздравила украинца с переходом в Рому

"После раздумий мы с Алисой решили разойтись. Замечательные отношения взаимного уважения, где мы очень любили и помогали друг другу. Это были замечательные годы, результатом которых стали наши четверо детей. Это, несомненно, лучшее, что мы когда-либо делали.

Поэтому мы просим об уважении и сочувствии. Все, что мы пережили вместе, было невероятным и замечательным опытом".

Отметим, что пару недель назад девушка публиковала фото и видео, где они целуются с Альваро.

Ранее сообщалось, что дочь Зинченко впервые вывела отца на матч.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бражко оценил готовность Динамо к матчу с Рейнджерс Бражко оценил готовность Динамо к матчу с Рейнджерс
Де Ла Хойя назвал самого умелого боксера на планете Де Ла Хойя назвал самого умелого боксера на планете
Боруссия Дортмунд подписала нападающего из Хоффенхайма Боруссия Дортмунд подписала нападающего из Хоффенхайма
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi продолжают лидировать Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi продолжают лидировать
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: ЛНЗ - Александрия в УПЛ, матчи Кубка Украины, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:57
Бражко оценил готовность Динамо к матчу с Рейнджерс
Бокс21:32
Де Ла Хойя назвал самого умелого боксера на планете
Европа21:07
Боруссия Дортмунд подписала нападающего из Хоффенхайма
Киберспорт20:44
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi продолжают лидировать
Киберспорт20:24
IEM Cologne 2024: Vitality одолели FaZe, матч Astralis - G2
Европа20:10
Милан объявил о подписании защитника из Тоттенхэма
Бокс19:50
Фроч предсказал завершение карьеры Фьюри после реванша с Усиком
Киберспорт19:40
IEM Cologne 2024: онлайн-трансляция матчей The Mongolz - paiN, Astralis - G2
Украина19:25
Трансферы УПЛ: Карпаты арендовали хавбека Шахтера и нападающего Кривбасса
Европа19:10
Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK