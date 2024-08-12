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Футбол

Семейное дело: Дочь Зинченко впервые вывела отца на матч

Украинский футболист Арсенала появился на поле в сопровождении трехлетней Евы.
Сегодня, 14:11
Семья Зинченко / instagram.com/v.lada_sedan/
Семья Зинченко / instagram.com/v.lada_sedan/

Лондонский Арсенал накануне одержал победу в товарищеском предсезонном турнире Emirates Cup, выиграв в решающем матче 2:0 у французского Лиона.

Украинец Александр Зинченко вышел на этот поединок в стартовом составе "канониров" и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.

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Однако знаменательное событие для украинского футболиста состоялось перед самой игрой, ведь впервые его на матч вывела дочь Ева.

Об этом сообщила супруга Зинченко Влада Седан, опубликовав видео в сториз в Instagram.

"Евка сегодня впервые выводила папу на игру", - написала Влада.

Предматчевым фото с трехлетней старшей дочерью Зинченко также поделился у себя в Instagram.

instagram.com/zinchenko
instagram.com/zinchenko

Напомним, ранее Зинченко получил в Арсенале новый игровой номер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко влада седан

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