Семейное дело: Дочь Зинченко впервые вывела отца на матч
Лондонский Арсенал накануне одержал победу в товарищеском предсезонном турнире Emirates Cup, выиграв в решающем матче 2:0 у французского Лиона.
Украинец Александр Зинченко вышел на этот поединок в стартовом составе "канониров" и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.
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Однако знаменательное событие для украинского футболиста состоялось перед самой игрой, ведь впервые его на матч вывела дочь Ева.
Об этом сообщила супруга Зинченко Влада Седан, опубликовав видео в сториз в Instagram.
"Евка сегодня впервые выводила папу на игру", - написала Влада.
Предматчевым фото с трехлетней старшей дочерью Зинченко также поделился у себя в Instagram.
Напомним, ранее Зинченко получил в Арсенале новый игровой номер.
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