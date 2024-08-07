Зинченко помог Арсеналу разгромить в спарринге Байер

В среду, 7 августа, лондонский Арсенал на Эмирейтс Стэдиум принимал в товарищеском матче леверкузенский Байер.

Подопечные Микеля Артеты уверенно разобрались с действующими чемпионами Германии, одержав убедительную победу со счетом 4:1.

Начало разгрому "фармацевтов" положил украинский защитник "канониров" Александр Зинченко.

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Новый 17-й номер лондонской команды на восьмой минуте открыл счет в поединке, точно пробив в нижний угол ворот с линии штрафной после передачи от Кая Хаверца.

Уже через минуту тот же немецкий полузащитник Арсенала помог отличиться Леандро Троссару, а еще до перерыва Гарбриэл Жезус довел преимущество английской команды до разгромного. Зинченко был заменен после первого тайма.

Во второй половине встречи уже сам Хаверц забил четвертый мяч лондонцев, на что леверкузенцы смогли ответить только результативным ударом Адама Гложека.

Статистика товарищеского матча Арсенал - Байер

Арсенал - Байер 4:1

Голы: Зинченко, 8 Троссар, 9, Жезус, 38, Хаверц, 65 - Гложек, 76

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 10 - 7

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 4 - 2

Фолы: 5 - 8

Атаки: 73 - 70

Ранее сообщалось, что Зинченко помог Арсеналу обыграть МЮ в товарищеском матче.

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