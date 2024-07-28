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Зинченко помог Арсеналу обыграть МЮ в товарищеском матче

Манкунианцам пришлось удовлетвориться победой в серии пенальти.
Сегодня, 10:05
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В ночь на 28 июля в Инглвуде, США Арсенал встречался с Манчестер Юнайтед в рамках предсезонной подготовки.

Уже на 10-й минуте счет открыл Расмус Хейлунд, однако еще до перерыва Жезус восстановил паритет. Отметим, что еще в первом тайме Хейлунд и новичок МЮ Лени Йоро были заменены из-за травм.

Во втором тайме Арсенал все же смог вырвать победу благодаря голу Габриэля Мартинелли. Александр Зинченко провел на поле 63 минуты, но не отличился результативными действиями.

После матча команды решили провести серию пенальти, в которой победу уже праздновали манкунианцы. Онана парировал удар Хавертца, а победный пенальти забил Джейдон Санчо.

Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Жезус, 26, Мартинелли, 81 - Хейлунд, 10

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