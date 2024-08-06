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Зинченко получил в Арсенале новый игровой номер

Украинец смог взять номер, который только недавно освободился, но имеет для него особое значение.
Сегодня, 18:00
Александр Зинченко / ФК Арсенал
Александр Зинченко / ФК Арсенал

Александр Зинченко больше не будет выступать в Арсенале под 35-м номером.

Согласно официальному сайту "канониров", украинский футболист получил новый игровой номер - со следующего сезона он будет играть с числом 17 на спине.

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Стоит отметить, что под этим же номером Зинченко выступает в сборной Украины, на что он сам же и указал.

"Число 17 для меня особенное. Это был номер, который я носил, когда был молодым игроком, и всегда просил номер 17 во время игр за за свою страну", - сказал Александр.

"Поскольку с тех пор, как ушел Седрик, 17-й номер был свободен, я спросил, могу ли я взять его. Спасибо всем в клубе за поддержку".

"Также очень важно сказать, что если кто-то купил новую клубную футболку этого сезона с моим именем и номером 35, он может бесплатно поменять ее на футболку с новым номером".

Номер 17 освободился этим летом, когда команду покинул Седрик Соареш, который носил его, начиная с сезона-2019/20.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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