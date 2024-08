Зинченко получил в Арсенале новый игровой номер

Александр Зинченко больше не будет выступать в Арсенале под 35-м номером.

Согласно официальному сайту "канониров", украинский футболист получил новый игровой номер - со следующего сезона он будет играть с числом 17 на спине.

💬 "The number 17 is a very special number to me. It's why I wear it for my country."



Zinchenko makes the change from 35 to 17 👇