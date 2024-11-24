Зинченко лаконично поздравил свою киберспортивную команду с выходом на Major
Команда Александра Зинченко Passion.ua вышла на главный турнир полугодия по CS2 - Major Shanghai 2024. Впервые в истории на турнире сыграет команда, состав которой полностью украинский.
Александр в своем Instagram лаконично и сдержанно отреагировал на триумф своего коллектива, который позволил им впервые в истории поехать на Major и установить историческое для украинского киберспорта достижение.
Зинченко опубликовал в сторис 5 эмодзи льва, очевидно, намекая на то, что львами являются игроки Passion.ua.
Отметим, организация была основана летом 2022 года, а зимой этого года у нее появился состав по Dota 2.
Также стоит сказать, что Major это главный турнир по Сounter Strike, но в отличие от футбольных чемпионатов мира он проводится дважды каждый год.
Ранее сообщалось, что Зинченко может сменить клубную прописку.
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