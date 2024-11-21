Зинченко может отправиться в чемпионат, где уже играет украинец

Александр Зинченко все ближе к тому, чтобы покинуть Арсенал, утверждает fichajes.

Защитник сборной Украины получает все меньше игрового времени в клубе, и, как утверждается, больше не входит в планы Микеля Артеты.

Арсенал готов продать украинца при первой же возможности, и уже есть первый потенциальный покупатель.

Миланский Интер внимательно следит за украинцем, их привлекает относительно невысокая цена, а также универсальность Зинченко.

Тем не менее, учитывая стестенные финансы клуба, скорее всего, "нерадзурри" попробуют совершить трансфер лишь в летнее трансферное окно.

Ранее также сообщалось, что звезда Реала может перейти в АПЛ.

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