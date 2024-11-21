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Звезда Реала может перейти в английский гранд

Феде Вальверде готов сменить клуб.
Сегодня, 09:14
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images

Полузащитник Реала Федерико Вальверде может покинуть клуб летом, пишет Fichajes.

Издание утверждает, что у Уругвай конфликт с главным тренером Карло Анчелотти, а потому Феде готов рассмотреть предложения от других клубов.

Реал также готов вести переговоры по Вальверде, однако Трансфермаркт оценивает его в 130 млн евро. Договориться по такому дорогому трансферу с мадридцами будет непросто.

Тем не менее уже следующим летом его могут попробовать подписать Манчестер Сити и Ливерпуль. Оба английских гранда уже давно следят за Феде.

Ранее также сообщалось, что защитниак Барселоны не вернётся в ближайшее время .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федерико Вальверде

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