Звезда Реала может перейти в английский гранд

Полузащитник Реала Федерико Вальверде может покинуть клуб летом, пишет Fichajes.

Издание утверждает, что у Уругвай конфликт с главным тренером Карло Анчелотти, а потому Феде готов рассмотреть предложения от других клубов.

Реал также готов вести переговоры по Вальверде, однако Трансфермаркт оценивает его в 130 млн евро. Договориться по такому дорогому трансферу с мадридцами будет непросто.

Тем не менее уже следующим летом его могут попробовать подписать Манчестер Сити и Ливерпуль. Оба английских гранда уже давно следят за Феде.

Ранее также сообщалось, что защитниак Барселоны не вернётся в ближайшее время .

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