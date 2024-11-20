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Защитник Барселоны перенес операцию и выбыл еще на два месяца

Возвращение в строй Андреаса Кристенсена откладывается.
Сегодня, 20:28
Андреас Кристенсен / Getty Images
Андреас Кристенсен / Getty Images

Защитнику Барселоны Андреасу Кристенсену еще длительное время придется провести в лазарете.

28-летнему датскому футболисту сделали еще одну операцию на ахилловом сухожилии. Ожидается, что на восстановление игроку потребуется два месяца, сообщает Ysscores со ссылкой на Catalunya Radio.

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В нынешнем сезоне Кристенсен успел провести лишь один матч за Барселону в середине августа в стартовом туре Ла Лиги, после чего он получил травму.

Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Барселона готовится продлить контракт с неожиданным героем сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Андреас Кристенсен

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