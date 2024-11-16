Барселона готовится продлить контракт с неожиданным героем сезона-2024/25

Каталонская Барселона улучшит условия одному из футболистов основного состава.

Как сообщает журналист Жорди Хиль, "сине-гранатовые" начнут переговоры о продлении контракта с Иньиго Мартинесом. Будет сделано это несмотря на то, что у Мартинеса в текущем соглашении есть пункт об автоматическом продлении соглашения, если он сыграет 60+% матчей в сезоне.

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Руководство Барселоны впечатлено выступлениями Иньиго в текущем сезоне и хочет вознаградить его за это повышением зарплаты. Впрочем, детали улучшенного предложения пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне опытный 33-летний центрбек завоевал безоговорочное место в старте, сыграв 16 матчей, в 5 из которых Барса сохранила ворота «сухими». Также футболист сделал 3 ассиста и забил 2 гола.

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