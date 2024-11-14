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Футбол

У Барселоны хотят сделать из Касадо "нового Серджи Роберто"

Флик в восторге от универсальности хавбека.
Вчера, 22:40
Марк Касадо / Getty Images
Марк Касадо / Getty Images

Руководство и тренерский штаб верят в перспективы Марка Касадо, пишет Diario Sport.

Деку и Ханси Флик уверены, что Касадо может стать новым Серджи Роберто, а потому его начнут наигрывать на правом фланге обороны.

Молодой защитник будет подменять Жюля Кунде, который на текущий момент является основным правым защитником.

Универсальность 21-летнего хавбека высоко ценится Фликом, который готов дать молодому игроку больше игровой практики.

В екущем сезоне у Касадо 11 появлений на поле и три голевых паса.

Ранее также сообщалось, что Алонсо уйдет из Байера летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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