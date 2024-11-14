У Барселоны хотят сделать из Касадо "нового Серджи Роберто"
Флик в восторге от универсальности хавбека.
Руководство и тренерский штаб верят в перспективы Марка Касадо, пишет Diario Sport.
Деку и Ханси Флик уверены, что Касадо может стать новым Серджи Роберто, а потому его начнут наигрывать на правом фланге обороны.
Молодой защитник будет подменять Жюля Кунде, который на текущий момент является основным правым защитником.
Универсальность 21-летнего хавбека высоко ценится Фликом, который готов дать молодому игроку больше игровой практики.
В екущем сезоне у Касадо 11 появлений на поле и три голевых паса.
Ранее также сообщалось, что Алонсо уйдет из Байера летом.
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