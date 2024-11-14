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Алонсо летом покинет Байер вместе с одним из лидеров команды

Тренер должен возглавить Реал.
Сегодня, 19:07
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Главный тренер Байера Хаби Алонсо покинет клуб по завершении сезона, утверждает Eurosport.

Предполагается, что уже следующим летом испанец станет во главе мадридского Реала, сменив Карло Анчелотти.

Однако Алонсо не единственная гарантированная потеря Байера в межсезонье.

Также клуб намерен покинуть Алехандро Гримальдо, который, как утверждается, уже начал поиски новой для себя команды.

Ранее также сообщалось, что в Реале недовольны Килианом Мбаппе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо

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