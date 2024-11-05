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Манчестер Юнайтед готов выкупить у Барселоны "лишнего" игрока

Андреас Кристенсен может вернуться в АПЛ.
Сегодня, 18:30
Андреас Кристенсен / Getty Images
Андреас Кристенсен / Getty Images

Манчестер Юнайтед уже готовит трансферы под Рубена Аморима, утверждает teamtalk.

Ссылаясь на El Nacional, издание пишет, что манкунианцы уже предложили 15 млн за Андреаса Кристенсена.

Напомним, что травма защитника позволила каталонцам дозаявить Дани Ольмо, однако в ближайшее время Кристенсен вернется в строй, и что снова делать с заявкой в клубе покам не решили.

Продажа датчанина может помочь и разгрузить заявку, и финансы, потому у Барселоны нет особых поводов отказываться. А вот что касается самого Кристенсена, его реакция пока неизвестна.

Отметим, что в текущем сезоне Кристенсен успел сыграть лишь один матч, а Трансфермаркт оценивает его в 30 млн евро.

Ранее также будущий тренер МЮ порассуждал о матче с Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона манчестер юнайтед Андреас Кристенсен

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