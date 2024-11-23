Арсенал - Ноттингем Форест 3:0: обзор матча и результат игры 23.11.2024

"Канониры" разобрались со своим соседом по турнирной таблице.

В субботу, 23 ноября, лондонский Арсенал принимал на своем поле Ноттингем Форест в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Микеля Артеты одержали уверенную победу над соперником, разгромив его со счетом 3:0.

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Арсенал мог выйти вперед на пятой минуте, но гол Юрриена Тимбера был отменен из-за офсайда. Тем не менее уже через десять минут счет в поединке открыл Букайо Сака.

В начале второй половины встречи Сака записал себе в актив еще одно результативное действие, ассистировав Томасу Партею. Точку в матче под конец противостояния поставил Итан Нванери.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 67-й минуте.

Арсенал набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Ноттингем Форест остался с 19 баллами и расположился на шестой позиции.

Статистика матча Арсенал - Ноттингем Форест 12-го тура чемпионата Англии

Арсенал - Ноттингем Форест 3:0

Голы: Сака, 15, Партей, 52, Нванери, 86

Ожидаемые голы (xG): 1.40 - 0.40

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 19 - 7

Удары в створ: 7 - 0

Угловые: 8 - 1

Фолы: 10 - 11

Арсенал: Райя - Тимбер (Кивьер, 88), Салиба, Магальяэс, Калафиори (Зинченко, 67) - Эдегор (Нванери, 82), Жоржиньо (Партей, 46), Мерино - Сака (Стерлинг, 83), Жезус, Троссар.

Ноттингем Форест: Селс - Айна, Миленкович, Мурильо, Морено (Уильямс, 73) - Ейтс, Домингес (Соса, 63) - Эланга (Силва, 46), Ворд-Праус, Хадсон-Одои - Авонии (Вуд, 62).

Предупреждения: Жоржиньо, Жезус, Сака - Айна, Ейтс.

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