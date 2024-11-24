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Неймар-старший прокомментировал возможный уход своего сына из Аль-Хиляля

Отец нападающего ничего не подтвердил, но и не опроверг.
Сегодня, 19:38
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Отец Неймара прокомментировал множественные слухи о будущем своего сына.

Напомним, бразилец пропустил целый год из-за травмы крестов, восстановился, и снова получил травму, выбыв еще на месяц.

На фоне этого появились слухи, что Аль-Хиляль хочет разорвать с Неймаром контракт, а сам бразилец уже ищет себе новый клуб. Его отец не стал ничего ни отрицать, ни подтверждать.

"Посмотрим, что произойдет. Мы никогда не были так свободны в выборе, куда двигаться дальше, и иметь парня в 32 года с полной свободой – это подарок для любого бизнесмена. Мы никогда ничего не планировали. Единственный план был – попасть в Барселону. Все остальное... ПСЖ – это была сумасшедшая идея, которая превратилась в водоворот, и в какой-то момент мы поняли, что он собирается уходить. То же самое с Аль-Хилялем.

Рынок в ожидании увидеть, как он восстановится, но он всегда возвращается лучше, чем был, и на этот раз исключений не будет. У Неймара контракт до 2025 года. Мы еще ничего не знаем. Я вижу спекуляции и начал готовиться к ним", - цитирует Неймара-старшего Mundo Deportivo.

Ранее также Моуринью прокомментировал слухи о воссоединении с Роналду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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