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Экс-наставник Челси может возглавить клуб, который первым уволил тренера в текущем сезоне АПЛ

Грэм Поттер имеет шанс вернуться к тренерской работе.
Сегодня, 19:46
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Лестер, уволивший Стива Купера, определился с одним из претендентов ему на замену.

Как сообщает журналист Грэм Бейли, английский специалист Грэм Поттер является приоритетным вариантом для руководства «лис», впрочем, потенциальные детали сотрудничества пока неизвестны.

Последним местом работы Поттера был Челси, из которого его уволили в позапрошлом сезоне.

Англичанин был претендентом на пост рулевого новичка АПЛ еще летом после ухода Энцо Марески в вышеупомянутый Челси, но, тогда с ним не договорился

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ

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