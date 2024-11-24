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Рух прервал серию без побед, обыграв Левый берег

Столичный клуб свою серию наоборот продлил.
Сегодня, 20:05
Рух - Левый берег / ФК Левый берег
Рух - Левый берег / ФК Левый берег

В воскресенье, 24 ноября, Рух принимал дома Левый берег в рамках 14-го тура УПЛ.

В первые полчаса за зрелище отвечали только футболисты гостевой команды, однако в ворота мяч никак не шел. А на 42-й минуте Якимов снес Дидыка и привез пенальти в свои ворота. Карабин легко открыл счет.

Во втором тайме игра выровнялась, и уже оба голкипера активно участвовали в матче, спасая свои команды. В итоге матч так и закончился минимальной победой Руха, который наконец прервал свою серию без побед.

Рух - Левый берег 1:0
Гол: Карабин (пенальти), 45

Рух: Ледвий - Сыч, Холод, Слюбик (Пидгурский, 52), Роман - Дидык - Квасница, Федор (Рунич, 78), Карабин (Плюман, 78), Клайвер (Притула, 67) - Краснопир (Климчук, 67)

Левый берег: Механив - Астахов, Якимов, Семенов, Сидней - Банада (Спиваков, 46), Дедух - Войцеховский (Галас, 78), И. Когут (Непейпиев, 78) - М. Когут (Кобзарь, 85), Синица (Сухоручко, 46)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух Левый Берег

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