Анри - о переходе в Арсенал: Венгер сказал, что в Ювентусе я теряю время

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри припомнил, как его пришласил в Арсенал Арсен Венгер.

Напомним, что в январе 1999 года француз перешл из Монако в Ювентус, а уже летом того же года в Арсенал.

Анри рассказал, что Венгер следил за его матчем, а затем сказал, что не понимает, почему Тьерри играет слева.

"Через несколько лет после ухода Арсена из Монако он пришел посмотреть матч между Удинезе и Ювентусом, в котором я играл. После матча я отправился в Париж, а он летел тем же самолетом.

Венгер сказал мне, что был на игре и что не понимает, почему я играю на фланге. В то время я действительно играл на позиции слева.

Он сказал, что я зря теряю время и что он помнит меня девяткой. Арсен сказал, что будет здорово, если мы встретимся снова. Мы обменялись телефонами, а остальное – уже история", - цитирует Анри пресс-служба Арсенала.

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