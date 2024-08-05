Атлетико приблизился к самому дорогому трансферу Ла Лиги этим летом

Хавбек Челси Конор Галлахер согласовал личный контракт с Атлетико, пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что англичанин дал свое соаглсие на переход в Мадрид и готов подписать пятилетний контракт.

Отметим, что это произошло сразу после того, как появились слухи о том, что Атлетико подпишет другого полузащитника.

Трансфер Галлахера оценивается в примерно 40 млн евро, что будет рекордом этого лета для испанской лиги.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Барселоны может переехать в Италию.

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