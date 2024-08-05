Клуб Фабрегаса может получить еще одного топ-игрока
Серджи Роберто может присоединится к Комо.
Экс-защитник Барселоны Серджи Роберто может переехать в Италию, пишет Николо Скира.
По информации журналиста, услуги игрока были предложены новичк Серии А Комо.
Напомним, ранее Сеск Фабрегас официально стал главным тренером клуба, и теперь пытается собрать команду, которая закрепиться в элитном дивизионе.
Роберто же покинул Барселону летом после окончания контракта, проведя в клубе всю свою карьеру.
Ранее также сообщалось, что Вильярреал подписал экс-игрока Арсенала.
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