Ветеран Барселоны отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Супруга Серджи Роберто не хочет жить в арабской стране.

Серджи Роберто отказался от предложения из Саудовской Аравии, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт защитника истекает этим летом, испанец не то, чтобы хотел покинуть Барселону, но последнее слово останется за новым тренером.

Тем временем игрока попробовала подписать саудовская Аль-Кадисия, которая идет на втором месте во втором по силе дивизионе страны.

Однако Роберто предпочел отказать не в последнюю очередь из-за своей супруги. Жена игрока - американская модель с израильскими корнями, и ей было бы некомфортно жить в арабской стране.

Если все-таки придется уйти, что защитник предпочел бы получить предложение из МЛС.

Ранее также сообщалось, что Барселона планирует делать с Феликсом.

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