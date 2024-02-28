Стало известно, при каком условии Барселона сможет сохранить Феликса

Атлетико вряд ли даст добро на еще одну аренду.

Каталонская Барселона хотела бы сохранить в команде Жоау Феликса, пишет Marca.

В клубе довольны игрой 24-летнего португальца, а потому хотели бы, чтобы Феликс оставался частью клуба, однако сделать это будет непросто.

Атлетико хочет выручить за игрока 70-80 млн евро - сумма, неподьбная для сегодняшней Барселоны. Потому каталонцы надеятся продлить аренду еще хотя бы на сезон.

Кроме того, Барселона не хочет платить такие деньги за игрока атаки, имея в клубе Торреса, Роке, Ямаля и Рафинью. К тому же летом вернется Ансу Фати.

Потому в данный момент будущее Феликса неопределено, но можно предположить, что при отстутствии предложений, Атлетико даст добро на еще одну аренду.

Ранее также сообщалось, что Клопп вступился за Челси.

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